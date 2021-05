Calciomercato Milan – Dalot vuole restare, ma tutto dipende dallo United

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Diogo Dalot vorrebbe proseguire la sua carriera, ma tutto dipende dal Manchester United

Un finale di stagione in crescendo quello di Diogo Dalot, terzino destro, ma all'occorrenza anche sinistro, in prestito al Milan dal Manchester United. Stando a quanto riportato da 'calciomercato.com', il portoghese vorrebbe continuare la sua storia con la maglia rossonera, ma il suo futuro dipende dalla volontà dei 'Red Devils' di tenerlo o meno. Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile sconto da parte della squadra inglese riguardo il prezzo del cartellino dell'ex Porto, con la dirigenza di via Aldo Rossi che potrebbe sborsare 17 milioni di euro per il classe '99. Una cifra comunque notevole ma di poco inferiore ai 20 milioni richiesti ad inizio stagione. Non sarà facile trattenere Dalot, proprio per questo motivo Maldini è già da tempo alla ricerca di nuovi esterni difensivi. Sfida tra Milan e Lazio per un difensore: le ultime >>>