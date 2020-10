Calciomercato Milan – Dalot, visite mediche concluse: domani idoneità

DALOT VISITE MEDICHE CONCLUSE

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Atterrato a Linate intorno alle ore 15, Diogo Dalot si nel pomeriggio si è recato alla Clinica La Madonnina per le visite mediche. Dalot ha svolto solamente una parte delle visite mediche. La restante parte sarà effettuata nella giornata di domani, con la conseguente firma sul contratto.

Il calciatore ha terminato le visite intorno alle 20:15, ora tornerà in albergo in attesa di concludere tutto nella giornata di domani tra idoneità e firma sul contratto a Casa Milan.

Il portoghese arriverà in prestito secco dai Red Devils per una stagione. I rossoneri hanno provato ad inserire un diritto di riscatto ma l’alta richiesta del Manchester – 30 milioni – ha reso difficile la trattativa. Alla fine si è optato per un prestito secco, dal momento che anche la Roma era in pressing sul laterale lusitano. Con ogni probabilità, però, Milan e Manchester United dialogheranno nel corso della stagione per cercare un’intesa sul riscatto.

