Calciomercato Milan – Dalot, trattativa in corso con il Manchester United

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot può restare in rossonero. I 'Red Devils' avrebbero aperto alla cessione in prestito

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, potrebbe trattenere Diogo Dalot in rossonero. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, il Manchester United, club proprietario del cartellino del terzino portoghese, ha aperto al rinnovo del prestito con il Diavolo. Vanno, però, definite le condizioni del nuovo affare.