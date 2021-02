Calciomercato Milan – Dalot sempre più vicino, lo United verso altre scelte

Calciomercato Milan, Dalot più vicino

Diogo Dalot è stato descritto fin da subito come un pupillo di Frederic Massara. Visto il poco tempo a disposizione nel mercato di settembre-ottobre, il Milan ha deciso di accelerare la chiusura dell'operazione Dalot in prestito secco. La dirigenza ha sempre espresso la volontà di ridiscutere del suo futuro come di quello di Brahim Diaz, arrivato in Italia con la stessa formula. Per quanto riguarda il terzino destro, l'assist potrebbe arrivare dallo stesso Manchester United. Secondo quanto riferisce 'Express', infatti, i 'Red Devils' avrebbero l'intenzione di acquistare Max Aarons come alternativa del titolare Aaron Wan-Bissaka. Una scelta che, se confermata, chiuderebbe completamente le porte a Dalot. Un motivo in più, dunque, per sperare di chiudere l'affare a titolo definitivo.