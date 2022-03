Calciomercato Milan – L’ex Dalot nel mirino di Roma e Fiorentina

Una delle più belle scoperte di calciomercato del Milan potrebbe tornare in Italia: su Diogo Dalot, infatti ci sono Roma e Fiorentina

Nella passata stagione fu una delle più gradite sorprese del calciomercato in casa Milan , oggi, al Manchester United , Diogo Dalot sembra aver trovato la sua dimensione.

Nonostante ciò, il contratto in scadenza a giugno 2023 ha attirato diverse società e, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Roma e Fiorentina si sarebbero fiondate sull'ex terzino destro rossonero.

Oltre ai due club italiani ci sarebbe anche stato un sondaggio da parte dell'Atletico Madrid, a caccia di volti nuovi. Tuttavia, i Red Devils non hanno intenzione di privarsene e faranno di tutto per rinnovare il contratto del portoghese. Milan, duello con Inter e Juventus per il nuovo bomber: le ultime news di mercato >>>