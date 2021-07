Calciomercato Milan – Dalot, ritorno sempre più difficile: il motivo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot, ad oggi, è lontano dal ritorno in rossonero. Ostracismo del Manchester United

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, vorrebbe riportare in rossonero Diogo Dalot. Il terzino destro portoghese, classe 1999, è infatti molto apprezzato, per caratteristiche tecniche e doti umane, dal tecnico rossonero Stefano Pioli. Il Diavolo vede in Dalot l'ideale alternativa a Davide Calabria per la fascia destra in difesa.