Calciomercato Milan – Dalot può tornare: ecco il motivo

Le ultime sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot reclama spazio al Manchester United. Possibile ritorno in rossonero?

Diogo Dalot potrebbe essere il colpo di calciomercato del Milan a gennaio. Il portoghese, che ha vestito la maglia rossonera nella scorsa stagione, potrebbe tornare presto a San Siro. Come viene riportato dal The Sun, infatti, il Manchester United ha problemi di abbondanza. In rosa ci sono diversi giocatori che reclamano spazio e che per questo motivo potrebbero essere venduti a gennaio. Tra questi c'è Diogo Dalot, ma non solo: abbiamo Donny van de Beek, Jesse Lingard, Phil Jones , Eric Bailly , Anthony Martial e Alex Telles .

Chissà dunque che il Milan non ci faccia un pensierino. Dalot, così come ha dimostrato la scorsa stagione, può essere un'alternativa molto valida a Davide Calabria. Pioli in queste prime partite ha sempre impiegato Florenzi come ala destra e non terzino, e dunque chissà che non ci voglia un innesto in quella porzione di campo. Dalot è pronto a tornare al Milan. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino