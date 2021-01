Calciomercato Milan – Dalot, permanenza possibile. Le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN DALOT

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Dalot resta in rossonero?

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – In Inghilterra tiene banco il futuro di Diogo Dalot. Il Manchester United l’ha ceduto in prestito al Milan in estate, ma non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci novità importanti.

Come viene riportato dal portale britannico Express, Diogo Dalot potrebbe rimanere definitivamente al Milan. Il Manchester United, infatti, sembra avere altre priorità. Nel mirino ci sono Kieren Tripper dell’Atletico Madrid e Max Aarons del Norwich City. La sensazione, dunque, è che il giocatore rossonero non rientri nei pensieri del Solskjaer, che dunque potrebbe dare il via libera definitivo alla cessione.

Il portale poi riporta le parole che Diogo Dalot ha rilasciato a Record: “Milan? Ho sempre voluto far parte di una squadra storicamente molto forte, e questo era il momento giusto. Far parte di qualcosa che può trasformarsi e permettere al Milan di essere dove dovrebbe essere, mi ha sinceramente attratto e motivato. Ma il mio pensiero di adesso è di essere concentrato sul presente, perché nel calcio tutto cambia molto velocemente”.

Dalot si è soffermato anche sulla decisione di aver lasciato il Manchester United: "Sapevo che venire al Milan sarebbe stato un buon passo avanti se si fosse concretizzato. Finora non ho motivo di lamentarmi. Ho sempre creduto nel mio valore e molto di questo è venuto fuori. Continuare così e migliorare ancora di più sono i miei obiettivi, perché so che c'è ancora molto da fare". Insomma, la sensazione è che Dalot possa restare al Milan, anche se al momento sembra chiuso da Theo Hernandez e Calabria.