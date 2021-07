Calciomercato Milan – Dalot, la situazione non si sblocca | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero vuole il ritorno di Diogo Dalot, ma il Manchester United non molla la presa

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul possibile ritorno di Diogo Dalot al Milan. I rossoneri vorrebbero il portoghese in prestito con diritto di riscatto, mentre il Manchester United preferirebbe monetizzare con una cessione. I contatti tra i due club vanno avanti ormai da settimane, ma la situazione non sembra per il momento sbloccarsi. Per questo motivo Maldini e Massara potrebbero decidere di abbandonare definitivamente questa pista, virando su altri obiettivi per quanto concerne la fascia destra. Intanto prende quota uno scambio tra Milan e Borussia Dortmund. Le ultime.