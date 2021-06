Calciomercato Milan – Dalot in fase di chiusura: vicina la permanenza

Il Milan è a un passo dal confermare Dalot nel prossimo calciomercato. Operazione in fase di definizione. Si chiude presto.

La decisione di calciomercato per quanto riguarda il terzino è di mantenere Diogo Dalot e il Milan ci è ormai vicinissimo. Il portoghese classe 1999 sarà ancora rossonero il prossimo anno. Ha giocato in prestito nell'ultima stagione e l'accordo con il Man United per la sua permanenza è vicinissimo. Dalot ha convinto tutti per professionalità, qualità, affidabilità e duttilità. Il Milan lo ha considerato una priorità. Secondo quanto riferisce Sky, mancano solo i dettagli e poi Dalot sarà milanista anche il prossimo anno. Da capire con quale formula. Probabile un altro prestito con diritto di riscatto stavolta. Intorno ai 10 milioni. Decisiva la volontà di Dalot di restare. Intanto scatta il derby di mercato per Pessina >>>