Calciomercato Milan – Dalot, il Manchester United fa muro: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot vorrebbe restare in rossonero. I 'Red Devils' poco inclini, però, al prestito-bis

Daniele Triolo

In questo calciomercato estivo il Milan vorrebbe trattenere in rossonero, oltre a Brahim Díaz, anche Diogo Dalot. Il terzino portoghese, classe 1999, si è fatto molto apprezzare, infatti, per la sua duttilità. È in grado di giocare tanto sulla destra quanto sulla sinistra ed aveva finito l'ultima stagione in crescendo.

Dalot, come noto, ha giocato nel Milan con la formula del prestito secco dal Manchester United. Terminato il campionato, ha fatto ritorno in Inghilterra. Il Diavolo vuole provare a tenerlo in organico, ma i 'Red Devils', secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sembrano stavolta meno inclini a concederlo in prestito.

Questo anche se con diritto di riscatto. La recente convocazione di Dalot ai Campionati Europei (in sostituzione di João Cancelo, fermato dal CoVid_19, n.d.r.) può, oltretutto, favorire il Manchester United. Con delle belle prestazioni nella rassegna continentale, infatti, il suo cartellino può ulteriormente valorizzarsi ed alimentare, perché no, un'asta tra le contendenti.

Anche il Milan, però, ha la sua carta da giocarsi in questo calciomercato per Dalot. Ovvero, la volontà del giocatore, al quale piacerebbe restare in rossonero. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del club di Via Aldo Rossi, proseguono dunque il pressing sul Manchester United. Riscatto Tonali, si è inserita la Juventus: le ultime news >>>