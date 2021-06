Calciomercato Milan – Dalot, il Manchester United apre al trasferimento

Le ultime sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot potrebbe restare un altra stagione in rossonero. Si tratta con il Manchester United

La Gazzetta dello Sport si concentra sul calciomercato del Milan e sul futuro di Diogo Dalot . Inizia a intravedersi qualche crepa nel muro inizialmente alzato dal Manchester United . Il club inglese ha aperto alla formula del prestito secco , senza la possibilità di inserire il diritto di riscatto . Questa ipotesi ovviamente non entusiasma la dirigenza rossonera, che vorrebbe inserire la possibilità di riscattare il terzino.

Confermare Dalot sarebbe importante per il Milan, visto che il portoghese può giocare sia sulla fascia destra e sia su quella sinistra. Può alternarsi dunque sia a Davide Calabria e sia a Theo Hernandez, cosa che tra l'altro è accaduta nella scorsa stagione. Stefano Pioli sarebbe contento di riaverlo a disposizione perchè appunto rappresenterebbe un jolly di tutto rispetto nella rosa rossonera. Sullo sfondo c'è sempre Odriozola, ma in questo momento la priorità è la conferma di Dalot. Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.