Calciomercato Milan – Dalot e Firpo, ostracismo verso il prestito

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Diogo Dalot e Júnior Firpo vogliono approdare in rossonero. Ci sono però ostacoli da superare

Il Milan, per questa sessione di calciomercato, vuole riportare in rossonero Diogo Dalot e prelevare Júnior Firpo. Un laterale destro, che possa darsi il cambio con Davide Calabria. Uno sinistro, che possa far rifiatare Theo Hernández. Entrambi gli acquisti renderebbero i rossoneri più competitivi per disputare la Serie A e la Champions League.