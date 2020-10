Calciomercato Milan – Dalot a ‘Casa Milan’ per firmare il contratto

Dalot in sede per la firma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Diogo Dalot è ormai vicinissimo a diventare un giocatore del Milan. Il terzino portoghese, arrivato in prestito secco, è sbarcato in Italia nella giornata di ieri e si è subito sottoposto alle visite mediche di rito. Questa mattina Dalot si è recato al Centro Ambrosiano per l’idoneità sportiva mentre, in questo momento, si trova a ‘Casa Milan’ per firmare il contratto che lo legherà al Milan per questa stagione.

L’OFFERTA DEL MILAN PER KABAK: CIFRE E DETTAGLI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>