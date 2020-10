Calciomercato Milan – Dalot al ‘Centro Ambrosiano’ per l’idoneità sportiva

Idoneità sportiva per Dalot

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Diogo Dalot, nuovo acquisto del Milan, è sbarcato a Milano nella giornata di ieri. Subito visite mediche per il portoghese, che nella giornata di oggi è pronto a firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri. Come riferisce ‘Calciomercato.com’, Dalot si è presentato, intorno alle ore 10:30, presso il Centro Ambrosiano per svolgere i test previsti per l’idoneità sportiva. L’ultimo step prima di recarsi in sede a firmare.

