Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Tottenham e PSG su Rüdiger

Calciomercato Milan: insidia inglese e francese per Rüdiger

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Antonio Rüdiger, classe 1993, difensore tedesco del Chelsea, è in uscita dai ‘Blues‘ di Frank Lampard. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports‘, tanto il Tottenham quanto il PSG sarebbero pronti a prendere Rüdiger in prestito. E il Milan? Il Diavolo è molto vigile sull’ex centrale di Stoccarda e Roma. Soltanto, però, nel caso in cui saltasse la trattativa con lo Schalke 04 per Ozan Kabak. QUESTA L’OFFERTA ROSSONERA PER IL DIFENSORE TURCO >>>