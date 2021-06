Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: piace Ziyech, è in partenza

Nel prossimo calciomercato Ziyech potrebbe essere uno dei colpi pregiati, il Milan ci pensa. Su di lui, in uscita dal Chelsea, anche il Napoli

Il calciomercato si avvicina e a breve si entrerà nel vivo, anche per il Milan che è a caccia di rinforzi sulla fascia e sta pensando ad Hakim Ziyech. Il marocchino sembra pronto a lasciare il Chelsea, dove non riesce a ritagliarsi molto spazio anche a causa di un rendimento decisamente inferiore alle aspettative. Il tecnico dei Blues non lo reputa un elemento importante della rosa e dunque Ziyech è pronto a cambiare aria. Secondo quanto riporta il Daily Mail, sul classe 1993 ci sarebbero Milan e Napoli. Il prezzo del cartellino è comunque senza sconti: servono 40 milioni, visto anche il lungo contratto. A favorire il suo arrivo, il Decreto Crescita. Il Milan ci pensa, per ora solo un'idea... Intanto non si è chiusa del tutto la pista Giroud >>>