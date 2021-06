Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: l’Arsenal pensa a Calhanoglu | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: secondo i media inglesi l'Arsenal è interessato a Hakan Calhanoglu, in scadenza con il club rossonero

Aggiornamenti relativi al futuro di Hakan Calhanoglu. Come tutti sanno il fantasista è in scadenza con il Milan a giugno e dunque potrebbe lasciare l'Italia. Secondo quanto riferito da James Benge, giornalista di CBS Sport, l'Arsenal starebbe pensando seriamente all'ingaggio del turco. Il primo obiettivo degli inglesi è Odegaard del Real Madrid, ma acquistare il norvegese non sarà facile. Per questo motivo Calhanoglu è un nome da tenere in seria considerazione, visto appunto il contratto in scadenza con il Milan. Il Diavolo punta il grande colpo di mercato dell'estate! Le ultime news >>>