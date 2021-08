Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra insistono: “Obiettivo Bernardo Silva”

Dall'Inghilterra rilanciano il nome di Bernardo Silva in chiave Milan. Difficile, però, che il portoghese possa vestire il rossonero

Dall'Inghilterra rilanciano il nome di Bernardo Silva in chiave Milan. Difficile, però, che il portoghese possa vestire il rossonero. Ad insistere è il 'Daily Star', quotidiano che nei giorni scorsi aveva accostato il calciatore del Manchester City al Diavolo. Dopo l'arrivo di Jack Grealish, Bernardo Silva potrebbe davvero andare via. Inoltre, il Milan cerca un calciatore con quelle caratteristiche: un trequartista, capace di agire anche da ala offensiva, in particolare sulla destra.

Operazione difficile, ma non impossibile: la dirigenza rossonera in queste ore è al lavoro per studiare nei dettagli la fattibilità dell'affare. L'operazione di calciomercato tra Milan e Manchester City potrebbe essere imbastita sulla base di un prestito biennalecon diritto di riscatto. Le cifre di cui si parla sono 15 milioni di sterline per il prestito sui due anni, con un riscatto fissato a 30 milioni di sterline.

C'è però l'ostacolo relativo all'ingaggio, visto che Bernando Silva percepisce 8 milioni di euro l'anno. Una cifra proibitiva per le casse rossonere. Il Manchester City, comunque, vorrebbe liberarsi del calciatore e monetizzare quanto più possibile per tentare l'assalto a Harry Kane negli ultimi giorni di mercato.