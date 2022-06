Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: il Liverpool molla Gavi

Il futuro di Gavi , spagnolo classe 2004 del Barcellona , potrebbe essere stravolto da questo calciomercato, con il Milan alla finestra. I rossoneri sono pronti all'assalto e Paolo Maldini sarebbe addirittura pronto a pagare la clausola rescissoria da 50 milioni per aggiudicarselo. L'obiettivo è provare a ottenere uno sconto, visto che ha il contratto in scadenza il prossimo anno, ma è comunque molto complicato. 50 milioni o nulla, ma il Milan c'è comunque.

Chi invece non c'è più, secondo il Mirror, è il Liverpool, che lo aveva messo nel mirino nei giorni scorsi, salvo poi cambiare priorità e quindi mollarlo. Sembra che i Reds abbiano altre idee per il centrocampo. Una buona notizia per il Milan, che ha dunque meno concorrenza. Milan, cambio strategia e tutto sul top player? Le ultime news di mercato >>>