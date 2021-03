Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: concorrenza folta per Nuno Mendes

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Nuno Mendes, classe 2002 dello Sporting Lisbona, piace ai rossoneri. Ma anche in Premier League

Il Milan , per la prossima sessione di calciomercato , ha messo nel mirino Nuno Mendes . Classe 2002, di proprietà dello Sporting Lisbona , il giovane terzino sinistro portoghese sta disputando una stagione fantastica con i 'Leões' di Rúben Amorím . Ha giocato, infatti, 25 gare , per un totale di 2.023 minuti sul terreno di gioco, con un gol ed un assist tra campionato e coppe nazionali.

Nuno Mendes, come noto, piace, nella Serie A italiana, anche alla Juventus. Secondo quanto riferito, però, in Inghilterra dal 'Daily Mail', per il numero 5 biancoverde c'è una folta concorrenza internazionale. In particolare, dalle squadre di Premier League. Il laterale lusitano sarebbe finito nel mirino di Liverpool, Manchester City e Manchester United. Sotto contratto con lo Sporting fino al 30 giugno 2025, Nuno Mendes ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro. Intanto il Milan sul calciomercato affonda il colpo per un terzino.