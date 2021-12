Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Christensen, rinnovo in stallo”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Andreas Christensen, tra i possibili sostituti di Simon Kjær, ancora non rinnova con il Chelsea

Andreas Christensen, classe 1996, è un obiettivo di calciomercato del Milan per gennaio. Il difensore centrale danese, di proprietà del Chelsea, infatti, è nella lista dei potenziali sostituti in rossonero di Simon Kjær. Il numero 24 dovrà saltare il resto della stagione per l'operazione ai legamenti del ginocchio e, pertanto, il Diavolo sta pensando su chi puntare per il presente ma anche per il futuro.