Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: c’è la fila per Origi

Il calciomercato sta per finire e Divock Origi è ancora un giocatore del Milan, ma la situazione potrebbe cambiare prossimamente. Tre squadre inglesi, infatti, sono sulle sue tracce: si tratta del Fulham, del Burnley e dello Sheffield United, che potrebbero tentare all'ultimo, secondo Football Insider, di aggiudicarsi l'attaccante belga. Il 28enne è fuori dal progetto del Milan, dopo una prima stagione negativa, in cui ha realizzato molto poco. Oltre alle tre inglesi, l'attaccante è ricercato anche dall'Al Fateh, squadra saudita. Le tre neopromosse nel massimo campionato inglese sono desiderose di aggiungere rinforzi offensivi prima che la finestra di trasferimento si chiuda. Origi ha realizzato solo due gol e un assist in 36 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, ma in Inghilterra gode di grande stima per ciò che ha fatto in passato.