Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: Bailly non partirà in prestito

Arrivano importanti aggiornamenti dall'Inghilterra: Eric Bailly non dovrebbe lasciare il Manchester United in prestito. Le ultime

I tanti nomi accostati al Milan, nelle ultime ore, si erano ridotti ad un profilo in vantaggio su tutti gli altri, vale a dire quello di Eric Bailly. Il Manchester United sembrava aver dato il via libera definitivo ad una cessione in prestito con diritto di riscatto, la formula preferito dalla società rossonera. Attenzione però alla novità degli ultimi minuti: secondo quanto riferisce 'Sky Sport UK' il giocatore non dovrebbe muoversi con questa formula nonostante il pressing del Diavolo. Decisione definitiva? Staremo a vedere. Intanto ecco le altre notizie sul difensore