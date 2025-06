Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: assalto a Pavlovic: ecco l’offerta

Pavlovic rischia nuovamente di lasciare il Milan, come già successo a gennaio. In quel caso però si è opposto. Ora la corte è inglese

In questo calciomercato c'è aria di rivoluzione per il Milan e questo dovrebbe riguardare anche la difesa, con Strahinja Pavlovic che potrebbe essere coinvolto. Il difensore serbo, classe 2001, non rientra tra quelli che il Milan vorrebbe cedere. È mancino, ha dimostrato grande attaccamento e quando ha giocato non ha fatto poi così male. Ha poi le caratteristiche ideali per Massimiliano Allegri, essendo molto arcigno e fisico. Inoltre, è arrivato appena un anno fa e tutti credono molto in lui.