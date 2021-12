Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Arsenal, follie per Vlahovic”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Dusan Vlahovic, vecchio pallino rossonero, potrebbe approdare a gennaio in Premier League

Daniele Triolo

Dusan Vlahovic, si sa, è un vecchio pallino di calciomercato del Milan. Il club rossonero aveva cominciato a seguirlo nella stagione 2019-2020, quando il bomber serbo, classe 2000, non era ancora esploso in maniera così fragorosa. E quando, dunque, i prezzi per un suo eventuale acquisto erano ancora accessibili.

Ora, però, tanto per richieste di ingaggio netto all'anno (non meno di 5 milioni di euro) tanto per costi di cartellino (la Fiorentina non si siede a trattare con nessuno per meno di 60-70 milioni di euro), Vlahovic sembra essere diventato soltanto una chimera per il Diavolo. Peccato, perché potrebbe rappresentare l'ideale sostituto di Zlatan Ibrahimovic, tra l'altro anche idolo dell'ex Partizan.

Ma dove potrebbe finire, ora, Vlahovic? Il numero 9 della Fiorentina, sotto contratto fino al 30 giugno 2023, vorrebbe restare in riva all'Arno fino a giugno, per contribuire al ritorno in Europa dei viola di Vincenzo Italiano. È ovvio, però, che in presenza di un'ottima offerta già nella sessione invernale di calciomercato, il club presieduto da Rocco Commisso lo lascerebbe partire, visti anche i contrasti con l'entourage del centravanti.

Secondo quanto riferito, in Inghilterra, da 'The Sun', l'Arsenal di Mikel Arteta sarebbe pronto a fare follie per Vlahovic già a gennaio. Il manager basco, infatti, è scontento dell'attuale rendimento di Pierre-Emerick Aubameyang e di Alexandre Lacazette. Inoltre, andrà via Nicolas Pépé. Ecco perché i 'Gunners', che già avrebbero avuto contatti con gli agenti dell'attaccante serbo, sarebbero pronti ad un'offerta shock.

Sul piatto, ha detto 'The Sun', ben 68 milioni di sterline, pari a circa 80 milioni di euro, per far capitolare Commisso e, al contempo, bruciare la concorrenza di Juventus e Tottenham sul giocatore.