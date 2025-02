Il Milan sarebbe in procinto di tentare un affondo per il grande talento del Tottenham: questa l'indiscrezione che arriva dall'Inghilterra

Il calciomercato invernale si è concluso da pochi giorni, ma il Milan sarebbe già al lavoro per l'estate e a tal proposito si vocifera dell'interesse per un giovane talento del Tottenham. I rossoneri, infatti, nelle ultime stagioni hanno dimostrato di tenere molto alla crescita del proprio Settore Giovanile. Solo nell'ultima finestra è giunto Levis Asanji, che ha di fatto rinforzato la Primavera di Federico Guidi con un attaccante dopo che nelle ultime uscite quel ruolo lo ha sempre ricoperto Filippo Scotti. Non solo, perché è sotto gli occhi di tutti il miglioramento di diversi ragazzi, Francesco Camarda e Alex Jimenez su tutti.