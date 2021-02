Calciomercato Milan – Dall’Arsenal in uscita Torreira e Lacazette | News

Torreira e Lacazette: il Milan monitora la situazione

Secondo il The Sun, l’Arsenal lascerà partire alcuni dei suoi giocatori al termine di questa stagione. I nomi in questione sono David Luiz, Matteo Guendouzi, Lucas Torreira e Alexandre Lacazette, con gli ultimi due che sono da tempo accostati al Milan. Soprattutto il centrocampista uruguayano è stato vicino più volte a vestire la maglia rossonera. Riguardo l’attaccante francese, invece, sia i rossoneri che l’Inter hanno puntato gli occhi sull’ex Lione. Come riporta il giornale inglese, i calciatori non rientrano più nei piani della società e potrebbero essere ceduti ad un prezzo ‘scontato’. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>