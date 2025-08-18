Una nuova voce di mercato, proveniente dall'Arabia Saudita, potrebbe interessare da vicino il Milan. Secondo il giornalista Abdullah, dell'emittente araba ariyadhiah, il club saudita dell'Al-Ahly starebbe cercando un centrocampista per sostituire Franck Kessié e avrebbe messo gli occhi su Youssouf Fofana.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, dall’Arabia: “Al-Ahly interessato a Fofana”
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, dall’Arabia: “Al-Ahly interessato a Fofana”
Una nuova voce di mercato, proveniente dall'Arabia Saudita, potrebbe interessare da vicino il Milan: l'Al-Ahly sarebbe interessato a Fofana
Mercato, Fofana nel mirino dell'Al-Ahly: ipotesi suggestiva dall'Arabia Saudita—
LEGGI ANCHE: Emergenza attacco in casa Milan: dopo Leao, la sfida passa per Gimenez>>>
Le indiscrezioni riportate dal collega saudita indicano che il club arabo ha avviato contatti per ingaggiare uno tra Locatelli, Zakaria e, appunto, il rossonero Fofana. Il Milan, pur non avendo ancora commentato la notizia, si trova a gestire un nuovo interesse per uno dei suoi giocatori. La situazione resta da monitorare, in attesa di capire se l'interesse dell'Al-Ahly si tradurrà in un'offerta concreta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA