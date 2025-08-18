Calciomercato Milan, dall’Arabia: “Al-Ahly interessato a Fofana”

Una nuova voce di mercato, proveniente dall'Arabia Saudita, potrebbe interessare da vicino il Milan: l'Al-Ahly sarebbe interessato a Fofana

Una nuova voce di mercato, proveniente dall'Arabia Saudita, potrebbe interessare da vicino il Milan. Secondo il giornalista Abdullah, dell'emittente araba ariyadhiah, il club saudita dell'Al-Ahly starebbe cercando un centrocampista per sostituire Franck Kessié e avrebbe messo gli occhi su Youssouf Fofana.