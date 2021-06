Calciomercato Milan – Dalla Turchia: Laxalt vicino alla Dinamo Mosca

Le ultime sul calciomercato del Milan: il futuro di Diego Laxalt potrebbe essere in Turchia. Vicino l'accordo con la Dinamo Mosca

Novità sul fronte Laxalt. L'uruguaiano, dopo una stagione in prestito al Celtic, tornerà al Milan. Forse non per molto. Stando a quanto viene riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, infatti, la Dinamo Mosca sarebbe molto vicina al giocatore. "La Dinamo Mosca è in trattativa per il trasferimento di Diego Laxalt. Stando alle ultime informazioni la squadra russa è vicina al traguardo per il buon esito della trattativa. Anche Porto e Besiktas sono interessate al giocatore".