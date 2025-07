Emerson Royal è uno dei calciatori in uscita dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato e nel suo futuro ci potrebbe essere il Besiktas. Il brasiliano, che i rossoneri hanno acquisito dal Tottenham, nel corso della passata stagione ha vissuto più bassi che alti. Inizialmente impiegato tanto, non ha quasi mai risposto bene a livello prestativo, commettendo alcuni errori e in generale non dando la sensazione di poter essere straripante. Poi, a metà stagione, quando stava per essere ceduto proprio in Turchia, ha rimediato un infortunio che lo ha tenuto fuori per parecchio tempo.