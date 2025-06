Calciomercato Milan, sirene turche per un giocatore rossonero: ecco di chi parliamo

Secondo quanto riportato da Turkiye, un club turco avrebbe presentato un'offerta al Milan per un giocatore rossonero: ecco di chi si tratta

La porta delle cessioni non è ancora chiusa. Il Milan pensa ai nuovi acquisti dopo le uscite di Reijnders e Pellegrino , attendendo quella di Musah e Theo Hernandez , e attende nuove offerte per altri giocatori rossoneri destinati a lasciare Milanello . Tra questi sembra esserci anche Noah Okafor , attaccante tornato al Diavolo dopo il breve prestito al Napoli .

Secondo quanto riportato da Turkiye, noto giornale sportivo turco, il Besiktas avrebbe presentato un'offerta proprio per Noah Okafor. Si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e la trattativa sarebbe ancora in corso, nonostante non sia ancora arrivata un'effettiva risposta da parte del Milan. La dirigenza rossonera pensa alla cessione del giocatore svizzero ma potrebbe esserci distanza sulla formula del prestito.