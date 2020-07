Calciomercato Milan – Dalla Turchia, accordo raggiunto per Szoboszlai

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai si avvicina al Milan. E’ da qualche settimana che si parla di un possibile arrivo del centrocampista in maglia rossonera, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata un’accelerata importante da parte di Ivan Gazidis e Ralf Rangnick.

A tal proposito, secondo quanto viene riportato da giornale turco “Tribun Dergi“, il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il Salisburgo per il trasferimento di Szoboszlai. L’ungherese, come noto, è la prima richiesta di Ralf Rangnick per la squadra della prossima stagione. INTANTO IBRAHIMOVIC E’ MOLTO ARRABBIATO. I MOTIVI, CONTINUA A LEGGERE >>>