Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Umtiti per sostituire Kjaer”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Samuel Umtiti, classe 1993, è in uscita da Barcellona. Direzione Milano? Contatti già in estate

A gennaio il Milan ricorrerà al calciomercato per sostituire Simon Kjaer infortunato. Il nome di Samuel Umtiti, in queste ore, è accostato nuovamente al club rossonero. Più precisamente, in Catalogna, il quotidiano locale 'Sport' spiega come per Umtiti si siano riaperte le porte del Milan per via della lesione ai legamenti del ginocchio sinistro che ha messo fuori causa il danese fino alla prossima stagione.