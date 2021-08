Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Tutti gli esuberi del Real Madrid”

Il Milan può fare degli affari di calciomercato con il Real Madrid in questo mese di agosto. Ecco i calciatori che possono vestire rossonero

Daniele Triolo

Il Milan, come noto, vanta degli ottimi rapporti con il Real Madrid. Non è detto che, in questa fase finale del calciomercato estivo, i due club non possano imbastire delle operazioni. In particolare, il Diavolo ha bisogno di aggiungere qualità al suo organico. Mentre, al contrario, le 'Merengues' vorrebbero sfoltire un po' la rosa.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da 'ABC', Carlo Ancelotti vorrebbe allenare, al massimo, 23 calciatori e non oltre. Ecco perché il Real Madrid si prepara a cedere più di qualche elemento in questo mese di agosto. Inarrivabili, per il Milan, fuoriclasse del calibro di Eden Hazard e Gareth Bale, che hanno ingaggi alti e costano troppo in termini di cartellino.

Difficile anche, dopo l'arrivo di Olivier Giroud, che il Milan possa tornare su Luka Jovic. Ma ci sono anche prospetti del Real Madrid che potrebbero fare al caso dei rossoneri. Tra questi, Álvaro Odriozola, Dani Ceballos e Isco, già accostati in questi mesi al Diavolo.

Nonché un difensore centrale come Jesús Vallejo ed un trequartista come Martin Ødegaard, tornato dal prestito all'Arsenal. Vedremo se nella seconda metà di questo mese, magari, qualcosa sull'asse Milano-Madrid sarà portato a termine.