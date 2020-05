Calciomercato Milan – Dalla Spagna: tre rivali nella corsa per Ajer

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo spesso parlato dell’interesse del Milan per Kristoffer Ajer, classe 1998, difensore centrale norvegese di proprietà del Celtic Glasgow che, in estate, dovrebbe lasciare la Scozia per trasferirsi in un club ed in un campionato più importanti.

Ajer, sotto contratto con il Celtic fino al 31 maggio 2022 ed autore, nell’ultima stagione, di 4 gol e 2 assist in 49 gare totali tra Scottish Premier League, Europa League, preliminari di Champions League e coppe nazionali, può essere ceduto per circa 25 milioni di euro.

Sul giocatore, però, non ci sarebbero soltanto i rossoneri. Come rivelato da ‘Ok Diario‘, infatti, su Ajer, ambito per esempio dal Leicester City del suo ex tecnico in Scozia, Brendan Rodgers, ci sarebbero anche PSG, Manchester City e, soprattutto, Real Madrid.

I ‘Blancos‘, infatti, vorrebbero assicurarsi un cambio di livello dietro la coppia centrale titolare composta dal capitano Sergio Ramos e dal francese Raphaël Varane e lo avrebbero identificato in Ajer. QUESTE, INTANTO, LE ULTIME DI MERCATO SU GIGIO DONNARUMMA >>>