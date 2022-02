Calciomercato Milan – Dalla Spagna: sondaggio per Depay

Depay sembra essere un obiettivo di calciomercato del Milan e non solo: piace anche a Inter e Juventus per l'estate. Le ultime.

Nel corso del calciomercato estivo potrebbe arrivare l'addio di Memphis Depay al Barcellona, con il Milan molto interessato. Secondo quanto riportato da Diario Sport, infatti, dopo essere arrivato in blaugrana a zero solo la scorsa estate, non è riuscito mai a inserirsi veramente. Soprattutto con il cambio di allenatore, Depay non sta trovando molti spazi. Così, dopo aver firmato un biennale, potrebbe andare via con un anno di anticipo.