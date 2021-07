Calciomercato Milan – Dalla Spagna: sfida a Juventus e Inter per Pjanic

Le ultime sul calciomercato del Milan: ci sarebbe un interesse per Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona. Tante le squadre interessate

Il Milan ha fatto un sondaggio con il Barcellona nelle ultime ore, ma arrivare a Pjanic non sarà facile. Sul centrocampista, infatti, ci sono Juventus, Inter e Tottenham. L'ex Roma vorrebbe tornare alla Juventus, visto che sulla panchina bianconera c'è nuovamente Massimiliano Allegri, ma non sono escluse sorprese. In seconda battuta c'è il Tottenham, che avrebbe già chiesto al Barcellona il classe '90 in prestito. Il Milan, intanto, ha individuato il nuovo Lukaku.