Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Rossoneri su Insigne”. La strategia

Il Milan vuole Lorenzo Insigne . O almeno questo è quello che dicono dalla Spagna. A riportare l'interesse del club rossonero per il capitano del Napoli è il portale iberico 'Todofichajes.com'. Svelata la possibile strategia rossonera per il calciatore azzurro, sempre più lontano dal rinnov o coi campani.

Aurelio De Laurentiis, infatti, non intende spingersi oltre i 3,5 milioni di euro a stagione per il contratto di Lorenzo Insigne, che invece ne chiede almeno 5. I rapporti tra le parti, inoltre, non sono buoni per via di alcune frecciatine (nemmeno troppo velate) da parte del presidente del Napoli. Ecco spuntare allora il sogno del Milan.