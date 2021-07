Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Rinnovo Kjaer, ecco i dettagli”

Simon Kjaer, grande protagonista della scorsa stagione con il Milan ed autore di un grande Europeo con la Danimarca, è vicino al rinnovo

Simon Kjaer è vicino al rinnovo con il Milan. Il difensore danese, autore di un ottimo Europeo con la sua nazionale, è in trattativa per il prolungamento del contratto con i rossoneri. A riportarlo è 'Todofichajes.com'. Il sito spagnolo ha inoltre fatto sapere che siamo in fase avanzata e l’agente del calciatore, Mikkel Beck, sarebbe atteso in Italia lunedì prossimo.