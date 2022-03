Calciomercato Milan – Dalla Spagna: richieste folli per Tchouameni

Tchouameni era un obiettivo di calciomercato del Milan, ma le folli richieste del Monaco frenano qualsiasi tipo di trattativa.

Uno dei centrocampisti che il Milan ha messo nel mirino nel corso del calciomercato è Aurelien Tchouameni, francese classe 2000 del Monaco, dove sta facendo molto bene. I rossoneri non sono gli unici ad averlo seguito: piace molto anche alla Juventus e al Barcellona, ma tutti questi discorsi sembra che siano destinati a rimanere inutili. La richiesta del club francese, infatti, sembra essere fuori portata per chiunque. Nessuno è disposto a spendere i 60 milioni richiesti per un ragazzo così giovane e che ha ancora molto da dimostrare. La valutazione comune è di 40 milioni, ma essendo il Monaco non intenzionato a scendere, Tchouameni non diventerà un giocatore del Milan e di nessun altro club nel prossimo calciomercato. Dalla Spagna: "Preferisce il Milan alla Juve". Le ultime news di mercato >>>