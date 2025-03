Il Milan starebbe già lavorando in vista della prossima stagione e avrebbe messo nel mirino un giovane di grandissime speranze come Raul Asencio . I rossoneri, infatti, nella sessione di calciomercato estiva potrebbero subire un restyling in difesa. Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic erano già stati accostati a diversi club nel corso della finestra estiva e non è detto che questa situazione non si possa ripetere. Questo imporrebbe al Diavolo di investire su un centrale e a quel punto prenderne uno futuribile sarebbe la mossa più intelligente ed azzeccata.

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi de 'El Chiringuito'. Edu Aguirre, in modo particolare, ha spiegato come il Milan, insieme al Liverpool, starebbero sperando che sia lo stesso difensore a decidere di non rinnovare con il Real Madrid. Allo stesso tempo i rossoneri hanno un ottimo rapporto con i Blancos, come testimoniano gli affari Brahim Diaz, Alex Jimenez e Theo Hernandez. Questo renderebbe i colloqui per un possibile arrivo di Raul Asencio ancora più semplici. Al momento, comunque, non ci sarebbe nulla tra le parti.