Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Niente Jovic: ora c’è Giroud”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Luka Jovic non raggiungerà i rossoneri in quest'estate. Olivier Giroud gli ha sbarrato la strada

Il Milan ha preso Olivier Giroud , prima scelta per l'attacco. Ma in questo calciomercato è stato spesso accostato ai rossoneri, quale principale alternativa al centravanti francese, Luka Jovic , prima punta che, al Real Madrid , ha trovato poco spazio nelle ultime stagioni.

Secondo quanto riferito, in Spagna, da 'Ok Diario', con l'arrivo di Giroud al Milan le porte del Diavolo per Jovic, serbo classe 1997 reduce da sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte, sembrano essersi definitivamente chiuse. Sebbene il Milan, a dir la verità, sia ancora alla ricerca di un centravanti.