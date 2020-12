Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Modric rinnova con il Real Madrid”

Calciomercato Milan, nulla da fare per Modric

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Modric, a questo punto, resterà per sempre, solamente, un sogno di mercato per il Milan. Il centrocampista croato, classe 1985, infatti, dovrebbe rinnovare per un’ulteriore stagione il suo contratto con il Real Madrid.

Lo ha riferito il popolare quotidiano iberico 'MARCA'. Modric, giunto a Madrid nell'estate 2012 dagli inglesi del Tottenham, firmerà presto un nuovo contratto con il club di Florentino Pérez. Scadenza fissata al 30 giugno 2022.