Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “L’offerta del Diavolo per Isco”

Il calciomercato del Milan prosegue per regalare a Stefano Pioli l'atteso trequartista: quello di Isco è il profilo giusto per il Diavolo?

Il Milan in questo calciomercato desidera trovare un trequartista e il profilo di Isco piace parecchio alla dirigenza. Lo spagnolo è un esubero per il Real Madrid , dato che Carlo Ancelotti preferisce puntare su altri giocatori. Ecco allora che il Diavolo può provare ad approfittarne, portando in Italia un calciatore di livello internazionale che fino a qualche anno fa era uno dei migliori nel suo ruolo.

Questo non significa affatto che la trattativa non sia fattibile, anzi. La volontà di Isco è quella di cambiare aria per giocare di più e tornare ad essere protagonista, quindi non è da escludere che in questa parte finale di calciomercato le cose possano cambiare. Il Milan lavorerà fino alla fine per far felice sé stesso, il Real Madrid ed il trequartista spagnolo.