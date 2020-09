Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Jovic, futuro incerto

Calciomercato Milan: Jovic non arriverà in rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, non sa ancora che fine farà in questa sessione di calciomercato. In Spagna, infatti, il quotidiano sportivo ‘MARCA‘ spiega che Jovic dovrebbe restare alla corte di Zinedine Zidane. Decisione, questa, che sarebbe stata addirittura comunicata a Jovic in una riunione con il suo entourage ed alla presenza del calciatore. Di diverso avviso, invece, ‘AS‘, che rivela come per Jovic sia ancora possibile una partenza con la formula del prestito. In tal caso, sarebbero molte le squadre interessate al bomber serbo. In prima fila, il Milan, che potrebbe aver bisogno di un vice di Zlatan Ibrahimović; poi Napoli, Monaco ed Eintracht Francoforte, club in cui Jovic ha già giocato dal 2016 al 2018 con 36 gol in 75 gare all’attivo. C’È UN ALTRO AFFARE IN BALLO TRA ROSSONERI E ‘MERENGUES’ >>>