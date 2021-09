Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Manchester United vuole Kessie

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Manchester United ha messo gli occhi su Franck Kessie, centrocampista rossonero

L'obiettivo di calciomercato del Milan continua a essere il rinnovo di Franck Kessie, ma la situazione è sempre più delicata. Come viene riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il centrocampista. Ricordiamo che l'ivoriano ha un contratto in scadenza con il Milan nel 2022. L'obiettivo degli inglesi sarebbe quello di sostituire Pobga con Kessie. Il francese ha anche lui un contratto in scadenza nel 2022 e la sensazione è che possa lasciare i Red Devils a parametro zero. Maldini e Massara intanto pensano al calciomercato: due i nomi nel mirino