Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Liverpool su Bennacer

Un'altra sirena riguardante Ismael Bennacer per i tifosi del Milan , che adesso devono fare i conti anche con il Liverpool , che ha individuato nell'algerino classe 1997 un nuovo obiettivo di calciomercato. Sembra che i Reds vogliano Bennacer per rinforzare il proprio centrocampo e lo stesso Jurgen Klopp ha espresso grande apprezzamento per il rossonero, che vorrebbe portare alla propria corte. Bennacer è certamente uno dei migliori rossoneri di questo inizio di stagione, ma è alle prese con il rinnovo, che allarma ancora di più quando ci sono questi tentativi dall'estero.

Di recente Bennacer ha cambiato agente, passando alla scuderia di Enzo Raiola, e continua a dialogare con la dirigenza del Milan per arrivare a una fumata bianca. Secondo le ultime notizie, i colloqui per quanto riguarda il rinnovo fino al 2024 sarebbero stati abbastanza positivi. Quindi il Liverpool proverà a inserirsi, ma la sensazione è che Bennacer sia, secondo Relevo, più vicino alla firma col Milan che non a un passaggio agli inglesi. Intanto ci sono novità importanti in casa rossonera >>>