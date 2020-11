Calciomercato Milan – Dalla Spagna: il Barcellona piomba su Calhanoglu

Calciomercato Milan: Calhanoglu finirà alla corte di Messi?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, classe 1994, è in trattativa con il Milan per il rinnovo del suo contratto. Quello attualmente in vigore, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno 2021. Pertanto, la dirigenza del club rossonero ed il suo entourage stanno cercando un punto di incontro sul prolungamento dell’accordo con adeguamento dello stipendio per il calciatore turco.

Proprio su questo punto, per ora, non c’è alcun accordo tra le parti. Il Milan, infatti, offre a Calhanoglu (che ora prende 2,5 milioni di euro netti l’anno) un accordo a 3,5 milioni di euro netti a stagione che possono diventare 4 con i bonus. Il suo agente, Gordon Stipic, avrebbe invece avanzato una richiesta di ingaggio da top player per il suo assistito. Il quale, in pratica, vorrebbe uno stipendio sulla falsariga di quelli di Gigio Donnarumma e Zlatan Ibrahimović.

Su queste basi, logicamente, il rinnovo non avverrà. E, secondo quanto riferito in Spagna da ‘Don Balón‘, della situazione vorrebbe approfittarne il Barcellona di Ronald Koeman. Sono tante le squadre, in Italia (Juventus, Inter, Napoli) ed in Europa (Manchester United, Atlético Madrid), interessate al cartellino di Calhanoglu nell’eventualità in cui il numero 10 turco si svincolasse dal Milan a costo zero nel corso della prossima estate di mercato.

Ma il Barça vorrebbe fare sul serio per Calhanoglu, contando su due fattori. Il primo, la possibilità di offrire all’ex Amburgo e Bayer Leverkusen il contratto della vita. Il secondo, l’enorme ascendente che il club blaugrana, e Lionel Messi, potrebbero avere su Calhanoglu. Il quale, dal canto suo, potrebbe vedere l’approdo al Barcellona come un sogno, avendo sempre desiderato, un giorno, di giocare nella Liga spagnola.

Anche il Barcellona, ha specificato ‘Don Balón‘, così come le altre pretendenti per il giocatore del Milan, vorrebbero concludere l’operazione soltanto in estate, quando il cartellino di Calhanoglu sarà gratis e l’unica spesa per l’operazione sarà rappresentata dall’ingaggio del fantasista turco. Un’opzione, questa, che di certo non conviene al Diavolo. Il quale, in caso di mancato accordo per il rinnovo del contratto, logicamente cercherebbe di cederlo già a gennaio al miglior offerente.

