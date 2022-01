Calciomercato Milan – Dalla Spagna: fissato il prezzo di Luis Alberto

Luis Alberto potrebbe partire nel corso del calciomercato e il Milan lo segue. Abbasate le pretese della Lazio, possibile svolta.

L'avventura di Luis Alberto con la Lazio sembra arrivata al capolinea e in questo o prossimo calciomercato potrebbe spostarsi, con il Milan molto vigile. L'arrivo di Maurizio Sarri a Roma non è stata la cosa migliore per lo spagnolo classe 1992, che non si trova molto bene con gli schemi del nuovo allenatore. Non c'è molta intesa tra i due e per questo è praticamente inevitabile l'addio del fantasista, al più tardi nella prossima estate.